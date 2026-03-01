Iran ei ole virallisesti ilmoittanut salmen sulkemisesta. Maan valtiontelevisio kertoi sunnuntaina, että salmen läpi laittomasti kulkenut öljytankkeri olisi saanut osuman ja alkanut upota.
Hormuzinsalmen täydellinen sulku voisi johtaa maailmalla vakavaan öljyn hintakriisiin, sanoo Danske Bankin pääekonomisti Minna Kuusisto STT:lle.
Kaikki on kuitenkin kiinni siitä, kuinka kauan mahdollinen sulku salmella kestäisi. Lyhyt, muutamia päiviä kestävä sulku näkyisi Kuusiston mukaan öljyn tilapäisenä hintapiikkinä, joka kuitenkin normalisoituisi varsin nopeasti.
Mikäli salmen täysi sulku sen sijaan kestäisi viikkoja, oltaisiin maailmalla pulassa.
– Näkisin, että sellaisessa vakavassa skenaariossa, jossa salmi olisi pidempään kiinni, voisivat öljyn hinnat hyvinkin nousta yli 100 dollariin barrelilta, Kuusisto sanoo.
Pahimmissa arvioissa hintojen on Kuusiston mukaan pelätty voivan jopa kaksinkertaistua. Raakaöljyn Brent-laadun futuurit sulkeutuivat perjantaina noin 72 dollariin barrelilta ennen Yhdysvaltojen ja Israelin lauantaisia iskuja Iraniin.
Iranissa vallankumouskaarti keskeytti mediatietojen mukaan laivaliikenteen Hormuzinsalmella lauantaina illalla Suomen aikaa.
Tällä hetkellä on epävarmaa, onko laivaliikenne Hormuzinsalmella säpissä vai ei, sillä Iran ei ole virallisesti ilmoittanut, että salmi olisi täysin suljettu.