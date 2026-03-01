Tällä hetkellä on epävarmaa, onko laivaliikenne Hormuzinsalmella säpissä vai ei, sillä Iran ei ole virallisesti ilmoittanut, että salmi olisi täysin suljettu.

Pahimmissa arvioissa hintojen on Kuusiston mukaan pelätty voivan jopa kaksinkertaistua. Raakaöljyn Brent-laadun futuurit sulkeutuivat perjantaina noin 72 dollariin barrelilta ennen Yhdysvaltojen ja Israelin lauantaisia iskuja Iraniin.

Iran ei ole virallisesti ilmoittanut salmen sulkemisesta. Maan valtiontelevisio kertoi sunnuntaina, että salmen läpi laittomasti kulkenut öljytankkeri olisi saanut osuman ja alkanut upota.

Eurooppa haavoittuvainen hintojen nousulle

– Maakaasun osalta ei kuitenkaan välittömästi puhuta yhtä pahasta shokista, kuten esimerkiksi vuonna 2022, kun Euroopan tuli yhtäkkiä luopua isosta osasta venäläistä maakaasua, hän sanoo.

Vaikuttaisi myös Suomessa

Tämä johtuu Kuusiston mukaan siitä, että Euroopan sähkömarkkinat ovat enemmän tai vähemmän toisiinsa linkittyneitä.

– Euroopassa käytetään sähkötuotannossa niin paljon maakaasua, että se sähkön hintojen kautta sitten välittyisi eurooppalaisille kotitalouksille, hän sanoo.

Konflikti odotettua pahempi

– Uskon, että kaikki tässä kohtaa ymmärtävät sen, että tämä on paljon vakavampi konflikti kuin mihin me perjantaina osasimme varautua. Hormuzinsalmi pois lukien tässä puhutaan periaatteessa pahimmasta mahdollisesta skenaariosta, mitä on osattu esittää, hän sanoo.