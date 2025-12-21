Poliisi on kuulustellut teosta epäiltyä.
14-vuotias lapsi joutui puukotuksen uhriksi Helsingissä eilen illalla.
Helsingin poliisi kertoo sunnuntaina, että puukotuksesta epäilty 14-vuotias poika on tavoitettu.
Poliisi on kuulustellut teosta epäiltyä. Poliisi kertoi jo lauantaina, että tapausta tutkitaan alustavasti tapon yrityksenä.
Rikosnimikkeet voivat muuttua tai täydentyä tutkinnan edetessä.
Koska kyseessä on alle 15-vuotias, hän ei ole rikosoikeudellisesti vastuussa.
Puukotus tapahtui Malmilla ulkotiloissa iltayhdeksän aikaan lauantaina. Puukotuksen uhri on yhä sairaalahoidossa.
MTV Uutiset tavoitti Helsingin poliisin, joka on vaitonainen tapauksen yksityiskohdista.