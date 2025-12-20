14-vuotias lapsi on joutunut puukotuksen uhriksi Helsingissä.

Komisario Janne Laukkanen Helsingin poliisista kertoo MTV Uutisille, että tilanne tapahtui iltayhdeksän aikaan Pukinmäessä ulkotiloissa. Kyseessä on ollut kahden henkilön välinen tilanne.

Laukkanen ei tässä vaiheessa ota kantaa epäiltyyn tai siihen, onko epäilty otettu kiinni. Myöskään uhrin vammoista ei ole tarkkaa tietoa.

Laukkanen uskoo, että tapauksen tutkintatoimet kestävät pitkälle yöhön.

Aiheesta uutisoi ensin Ilta-Sanomat.