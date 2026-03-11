Erika Vikman kertasi MTV Uutisten haastattelussa euroviisuvuottaan. Rankkuudestaan huolimatta kokemus oli hänen mukaansa parasta, mitä artisti voi kokea.
Toukokuussa tulee kuluneeksi vuosi siitä, kun Erika Vikman nousi euroviisulavalle Sveitsin Baselissa hurmaten viisufanit ympäri Euroopan.
Laulaja kertasi viisumatkaansa MTV Uutisten haastattelussa Emma-gaalan punaisella matolla. Hän kertoi, että muistelee vuoden takaista kokemusta "nyt jo hyvillä mielin".
– Sanotaanko, että se oli elämäni rankin vuosi henkisesti, mutta samalla niin mullistava. Se, mitä viime vuonna tapahtui – sain kokea Euroviisut – en ikinä jättäisi sitä välistä. Mutta oli rankkaa, voin sanoa, hän kertoi.