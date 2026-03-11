Liiketoiminta ja kehitys

– Sanotaanko, että se oli elämäni rankin vuosi henkisesti, mutta samalla niin mullistava. Se, mitä viime vuonna tapahtui – sain kokea Euroviisut – en ikinä jättäisi sitä välistä. Mutta oli rankkaa, voin sanoa, hän kertoi.

Laulaja kertasi viisumatkaansa MTV Uutisten haastattelussa Emma-gaalan punaisella matolla. Hän kertoi, että muistelee vuoden takaista kokemusta "nyt jo hyvillä mielin".

Erika Vikman edusti Suomea ICH KOMME -kappaleellaan. /All Over Press

– Ja totta kai, kun halusin voittaa KAJ:n, mutta en voittanut, hän sanoi ja purskahti nauruun.