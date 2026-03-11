Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.) omistaa yli 100 000 kappaletta osakkeita terveysalalle palveluita tarjoavasta yrityksestä.

Eduskunnalle lähetetyn sidonnaisuusilmoituksen mukaan Rydmanilla on 128 701 kappaletta terveysalan it-palveluita tarjoavan Inscriptan osakkeita.

Inscripta on listaamaton yhtiö, joka kertoo sivuillaan tarjoavansa puheentunnistuspalveluita terveydenhuollon ammattilaisille.

Rydmanin osakkeista Inscriptassa uutisoi tiistaina Helsingin Sanomat.

Inscriptan tilinpäätöksen mukaan Inscriptalla on osakkeita yhteensä reilut yhdeksän miljoonaa. Yhtiön osakasluettelon mukaan Rydman ei kuulu sen suurimpien omistajien joukkoon.

Inscriptan toimitusjohtaja Peter Smit kertoo STT:lle, että Rydman teki muutamia sijoituksia yhtiöön sen alkuvaiheessa, vuosien 2016 ja 2021 välillä.

– Tämän jälkeen Rydman ei ole tehnyt enempää sijoituksia. Rydman ei ole mukana yhtiön hallituksessa, eikä hänellä ole muuta vaikutusvaltaa yhtiössä kuin että hän on vähemmistöosakas, Smit kertoi puhelimitse keskiviikkona.

Rydman HS:lle: Ei ristiriitaa

Smit ei ottanut kantaa siihen, onko Rydmanin rooleissa yhtiön osakkeenomistajana ja sosiaali- ja terveysministerinä mahdollisesti eturistiriitoja.

Rydmanin vaikutusvalta yhtiössä vaikuttaa kuitenkin omistustietojen perusteella vähäiseltä.

– Meidän palvelumme kuitenkin kohdistuvat hyvinvointialueille, joten olisi vaikea nähdä, miten ministerillä voisi olla suoraa vaikutusvaltaa tässä asiassa, Smit sanoi.

Rydman kommentoi tiistaina Helsingin Sanomille, ettei hän näe asiassa erityistä ristiriitaa eikä suunnittele omistuksiensa myymistä.

– Ne (ostopäätökset) ovat hyvinvointialueiden omia kilpailutuksia, eikä ministeriöllä tai ministerillä ole niihin osaa eikä arpaa, Rydman sanoi HS:lle.

Rydman omistaa myös muun muassa tanskalaisen lääkejätti Novo Nordiskin osakkeita. Novo Nordisk tunnetaan diabeteksen ja liikalihavuuden hoitoon käytetyn Ozempic-lääkkeen valmistajana.

Eduskunnan käsittelyssä olivat keskiviikkona Rydmanin sidonnaisuuksien lisäksi opetusministeri Anders Adlercreutzin (r.) sidonnaisuudet.

Sidonnaisuusilmoituksen mukaan ministeri Adlercreutz omistaa ainoastaan hyvin pienen määrän osakkeita Aktiasta ja on sijoittanut pariin pankin rahastoista.