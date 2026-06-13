Opettaja kertoo, että oli aiemmin tehnyt luokalleen nimettömän kyselyn, jossa hän kysyi, pelkäävätkö he jotakuta oppilasta. Kaikissa lapuissa oli opettajan mukaan syytetyn nimi.

– Hän aiheuttaa pelkoa oppilaiden kesken.

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"Puukko osui"

Riitaan tuli paikalle kolmas osapuoli. Samaan aikaan syytetty otti puukkonsa esille, jotta "hyökkääjät" perääntyisivät ja hän saisi tavaransa mukaansa.

Hän ei mielestään lyönyt kolmatta henkilöä puukolla, vaan "puukko osui" uhria olkapäähän, kun hän yritti saada tätä pois kimpusta. Hän kuitenkin pitää mahdollisena, että on voinut osua poikaa useamman kerran.