Helsingin Maatullin koulussa tapahtui puukotus maaliskuussa. Tekijä vetoaa hätävarjeluun.
Maaliskuussa Helsingin Maatullin koulun koulupuukotuksesta syytetty kertoo kantaneensa puukkoa mukanaan noin viikon ajan, koska "tiesi, että hänen kimppuunsa hyökättäisiin."
Tapahtumahetkellä 15-vuotiasta syytetään tapon yrityksestä tai vaihtoehtoisesta törkeästä pahoinpitelystä. Syyttäjä vaatii nuorelle 3,5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta.
Koulun eteisen penkki oli uhrin veressä tapahtuman jälkeen.
Riitaa sukulaisista
Puukotukseen johtaneet tapahtumat saivat alkunsa noin viikkoa aikaisemmin, kun syytetty oli ajautunut riitaan muutaman muun koulun oppilaan kanssa.
Poliisikuulusteluissa selvisi, että yksi oppilas oli haukkunut syytetyn naispuolista sukulaista. Tuolloin syytetty oli lyönyt yhtä osapuolta kasvoille.
Koulun opettaja kertoi poliisikuulusteluissa, että useampi koulun oppilas pelkäsi syytettyä. Hän aiheutti pelkoa sekä omassa luokassaan että rinnakkaisluokissa.
Poika oli verrattain uusi oppilas koulussa. Hän oli siirtynyt toisesta alueen koulusta Helsingin Tapulikaupungissa sijaitsevaan Maatullin kouluun hiljattain.
– Hän aiheuttaa pelkoa oppilaiden kesken.
Opettaja kertoo, että oli aiemmin tehnyt luokalleen nimettömän kyselyn, jossa hän kysyi, pelkäävätkö he jotakuta oppilasta. Kaikissa lapuissa oli opettajan mukaan syytetyn nimi.