Vuoden 2022 Pekingin talviolympialaisten olympiavoittaja Katharina Hennig Dotzler, 30, ilmoitti päättävänsä uransa tulevan kauden jälkeen.

Parisprintissä kultaa voittanut saksalainen kertoi xc-ski.de -sivuston haastattelussa, että on pitänyt päätöstään piilossa vuoden ajan. Hän päätti uran lopettamisesta jo vuosi sitten.

– Se on todella erityinen tunne. Asia on ollut näin viime vuoden kauden avauskisasta saakka. Tiedän aina, kun teen asioita viimeistä kertaa. Olin tietoinen, että esimerkiksi tämä oli minun viimeinen rullahiihtokisani maajoukkueen kanssa, Saksan maajoukkueen testikisan voittanut Hennig Dotzler kertoi.

Kesäkuussa 30 vuotta täyttänyt Hennig Dotzler aikoo valmistautua tulevaan kauteen eri tavalla kuin aiemmin. Hän on tarkastellut ruotsalaisen Frida Karlssonin menestystä olympialaisissa ja on ottanut mallia Karlssonin harjoitusohjelmasta.

– Aion viettää lokakuussa yksityisen harjoitusleirin Teneriffalla mieheni, isäni ja sisareni kanssa, aivan kuten Frida on aina tehnyt. Sitten voimme testata itseämme ja harjoitella siellä, Hennig Dotzler sanoi.

Hennig Dotzler saa myös viimeiselle kaudelleen mieluisan joukkuetoverin, kun dopingrangaistuksensa kärsinyt Victoria Carl palaa maajoukkueen matkaan. Kaksikko voitti juurikin yhdessä parisprintin olympiakullan.

Hennig Dotzler on saavuttanut urallaan olympiakullan lisäksi olympiaviestihopeaa ja MM-hopeaa sekä -pronssia viestissä. Hän on ollut parhaimmillaan maailmancupin kokonaiskilpailussa seitsemäs.