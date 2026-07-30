The Times kertoo, että Euroopan jalkapalloliitto Uefa aikoo boikotoida jalkapallon MM-kisoja. Taustalla on kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan suunnitelmat myydä osa MM-kisoista ulkopuolisille sijoittajille. Uefa vahvisti pian The Timesin uutisoinnin jälkeen tiedotteessaan, että se ei osallistu Fifan kilpailuihin.

Päätös tehtiin Uefan järjestämässä hätäkokouksessa, jossa kaikki 55 Uefan jäsenmaata äänestivät boikotin puolesta. Siihen sisältyvät miesten ja naisten MM-kisat sekä seurojen MM-turnaus. Naisten MM-turnaus pelataan ensi vuonna Brasiliassa.

– Uefa ja sen 55 jäsenmaata seisovat yhtenäisinä. Hylkäämme yksimielisesti Fifan ehdotuksen siirtää maailmanmestaruuskilpailujen ja muiden Fifan kilpailujen omistusoikeudet yksityisille sijoittajille. MM-kisoja ei voi kohdella sijoituskohteena. Ne ovat yksi jalkapallon suurimmista urheiluperinnöistä. Ne ovat syntyneet sukupolvien kuluessa pelaajien, maajoukkueiden ja kannattajien yhteistyönä kaikilla mantereilla. Mitään osaa niistä ei pidä koskaan luovuttaa yksityisille sijoittajille. Maailmanmestaruuskilpailut eivät ole myytävänä, Uefan tiedotteessa todettiin.

Uefa ei osallistu Fifan kilpailuihin niin kauan, kun sen ehdotukset ja suunnitelmat olemassa. Samalla Uefa vaatii, että Fifa lupaa, ettei koskaan avaa sen hallintoa tai kilpailuja yksityisomistukseen.