Puolan jalkapallolegendan Robert Lewandowskin agentti Pini Zahavi paljasti puolalaissivusto SportoweFaktylle, että Lewandowski kieltäytyi 200 miljoonan euron tarjouksesta.
Lewandowski oli Barcelonassa pelatessaan avoin siirtymään Saudi-Arabiaan. Muuton puolesta painoivat elintaso ja pieni aikaero verrattuna Puolan Varsovaan.
– Tiesimme myös, että valtavat rahasummat odottivat siellä, Zahavi sanoi.
Saudiseura tarjosi tämän vuoden tammikuussa kahden vuoden sopimusta, jossa vuosipalkka oli 100 miljoonan euron luokkaa. Lewandowski kieltäytyi kuitenkin tarjouksesta.
– Koska hän halusi pelata Barcelonassa, Zahavi kertoi.
Lewandowski pelasi kauden loppuun Barcelonassa ja allekirjoitti kesäkuun lopussa sopimuksen Yhdysvaltain MLS-seura Chicago Firen kanssa. Sopimukseen kuuluivat reilun 35 miljoonan euron palkkatulot kahdesta vuodesta.
Syy siirtoon oli se, että Barcelona ei voinut enää tarjota varmaa avauksen paikkaa 37-vuotiaalle hyökkääjälle, eikä kiinnostusta ollut muissa Euroopan seuroissa. Saudi-Arabiasta tulleet sopimustarjoukset eivät myöskään olleet enää samalla tasolla.
– Saudit ovat muuttaneet kulutustottumuksiaan. Tiesin sen jo useita kuukausi sitten. Keskustelin esimerkiksi Al-Ittihadin johdon ja qatarilaisten kanssa. Tilannetta vaikeutti myös sota. Vuosi sitten tilanne olisi näyttänyt aivan erilaiselta, Zahavi totesi.
Lewandowski on toistaiseksi pelannut Chicagon paidassa kaksi ottelua, mutta ei ole vielä avannut maalitiliään.