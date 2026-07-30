Luonnonvaraisissa villisioissa on todettu afrikkalainen sikarutto alustavissa tutkimuksissa Virolahdella Itä-Suomessa, kertoo Ruokavirasto.
Tulos varmistetaan vielä EU:n afrikkalaisen sikaruton vertailulaboratoriossa Espanjassa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tauti on todettu Suomessa. Tauti ei tartu ihmisiin.
Taudin leviämistä yritetään estää välittömästi
Ruokavirasto on perustanut löydösalueen ympärille tartuntavyöhykkeen, jolla pidettävien sikojen siirtoja rajoitetaan.
Siellä yritetään selvittää taudin levinneisyyttä luonnonvaraisissa villisioissa ja pyritään estämään taudin leviäminen muualle Suomeen.
Virus löydettiin kuolleina löytyneistä villisian porsaista. Paikallinen henkilö löysi kolmen kuolleen porsaan jäänteet ja lähetti ne Ruokavirastoon.
Löytöpaikat sijaitsevat lähellä toisiaan Virolahden Vaalimaalla. Alustava löydös ASF-viruksesta saatiin Ruokaviraston tutkimuksissa torstaina 30.heinäkuuta.