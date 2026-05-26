OAJ:n puheenjohtaja nostaa levottomuuksien ja väkivaltatilanteiden kasvun määrän syyksi isot ryhmäkoot, erityisluokkien puuttumiset ja puuttuvat mielenterveyspalvelut.
OAJ:n puheenjohtaja Katariina Murron mukaan tilanne kouluissa on huolestuttava.
Murron huoli liittyy kouluissa lisääntyneisiin väkivaltatilanteisiin ja kasvaneisiin rikosilmoitusmääriin.
MTV:n selvityksen mukaan oppilaitoksissa tehdään tuhansia rikosilmoituksia vuosittain.
Poliisihallituksen tilastojen mukaan oppi- ja tutkimuslaitoksissa tehtiin viime vuonna yhteensä yli 6 500 rikosilmoitusta.
– Kyllä tilanne on huolestuttava ja vakavakin. Sekä oppilaiden välillä ja opettajia kohtaan lisääntynyt väkivalta on tosiasia, Murto sanoo, mutta korostaa että kouluissa on pääosin turvallista olla.
MTV:n selvityksen mukaan yleisin tutkittu rikosnimike tapauksissa oli epäilty pahoinpitely.
