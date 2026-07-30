Marius Borg Høibyn tutkintavankeusolosuhteissa on merkittävä ero verrattuna tyypillisiin tutkintavankeusoloihin.
Norjan kruunuprinsessa Mette-Maritin poika Marius Borg Høiby elelee ylellisissä oloissa tutkintavankeudessa, kertoo Se og Hør.
Høiby suorittaa tutkintavankeutta nilkkapannassa Mette-Maritin ja kruununprinssi Haakonin tiluksilla Skaugumissa. Oslon käräjäoikeus päätti 13. heinäkuuta Høibyn tutkintavankeuden jatkamisesta neljällä viikolla.
Se og Hørin mukaan Høiby on saanut luvan liikkua tiluksilla laajalla alueella. Hän voi liikkua vapaasti eri rakennusten välillä ja viettää päivänsä treenaten sekä pitkillä kävelyillä käyden.
Høibylla kerrotaan olevan käytössään uima-allas, joka sijaitsee Mette-Maritin ja Haakonin residenssin alueella. Lisäksi hän on Se og Hørin mukaan saanut kiinteistölle oman grillin, joka asennettiin poliisin avustuksella.
Høiby saa vastaanottaa vieraita, ja lehden mukaan hänen luonaan onkin vieraillut säännöllisesti hänen perheenjäseniään ja ystäviään.