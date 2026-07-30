Tjäreborg on kehottanut suomalaisia välttämään retkeilyä Kreetan paloalueilla.

Maastopalot leviävät Kreetan saarella, ja tuhansia ihmisiä on evakuoitu palojen alta. Suuret suomalaiset matkanjärjestäjät – TUI, Tjäreborg ja Aurinkomatkat – kertovat, etteivät ole evakuoimassa suomalaisia, koska toimistojen kohdehotellit eivät sijaitse paloalueella.

Tjäreborgin maajohtaja Jessica Viitanen kertoo noin 500 suomalaisen olevan Kreetalla heidän kauttaan. Viitanen sanoo, että evakuointeihin ei ole tarvetta, mutta lomailijoita on kehotettu välttämään tiettyjä paikkoja.

– Olemme informoineet asiakkaita, että jos he lähtevät kiertämään saarta omin päin autolla tai mopolla, niin heidän tulee välttää määrättyjä paikkoja retkillään, Viitanen sanoo MTV Uutisille.

8 000 evakuoitiin illalla

Paikallisten viranomaisten mukaan Kreetalta evakuoitiin 8 000 ihmistä keskiviikkona illalla.

STT kertoo lämpötilojen nousseen osassa Kreikkaa yli 40 asteeseen viime viikolla. Ympäri maata on syttynyt kymmeniä maastopaloja, ja voimakkaat tuulet pahentavat paloja entisestään.

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