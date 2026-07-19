Nuori poika jätettiin tuomitsematta rangaistukseen tapauksessa, jossa hän oli puukolla uhkaamalla vaatinut luokkatovereitaan hiljenemään.

Viime marraskuussa Iisalmessa Juhani Ahon koululla kanssakoululaistensa käytökseen tuskastunut poika otti oikeuden omiin käsiinsä teräaseella.

Vain hieman ennen tapahtunutta 15 vuotta täyttänyt poika oli luokassa ottanut esiin veitsen ja uhannut tappaa kolme luokkatoveriaan, jos nämä eivät hiljenisi.

Myönsi uhanneensa puukolla

Poika myönsi tekonsa oikeudessa. Hän kertoi tapahtumia edeltäneen pitkään jatkunut hälinä ja rauhattomuus luokassa, johon hän ei kokenut koulun pystyneen puutumaan. Hän ei nähnyt muita tapoja vaikuttaa tilanteeseen kuin uhkailu.

Hän kertoi, että hänellä todettu sairaus vaikutti hänen toimintaansa tilanteessa ja että hän ei ollut välttämättä ymmärtänyt tai ajatellut tekonsa seurauksia. Oikeudessa hän kertoi ymmärtäneensä tekonsa typeräksi ja kertoi, ettei ollut oikeasti aikonut satuttaa ketään, vain uhota.

Hän oli tapahtuneen jälkeen vaihtanut koulua. Hän kertoi asian käsittelyn sosiaalisessa mediassa aiheuttaneen hänelle lisäksi kärsimystä.