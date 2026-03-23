Poliisi epäilee yhtä henkilöä puukotetun tänään aamulla Helsingin Maatullin peruskoulussa.
Poliisi tiedottaa, että epäilty väkivaltarikos tapahtui kello yhdeksän jälkeen aamulla. Hätäkeskus sai ilmoituksen puukotuksesta maanantaina noin 9.15.
Poliisilla oli 9.47 Maatullin peruskoululla väkivaltarikokseen liittyvä tehtävä ja se selvitti tapahtumia koulun tiloissa.
Poliisi kertoi 10.01 tarkastaneensa koulun tilat ja varmistaneensa, että koulussa ja päiväkodissa olevat ovat kunnossa.
Kello 10.22 poliisi kertoi epäilty otettiin kiinni. Poliisin mukaan koululla oleviin ei kohdistu enää vaaraa.
Koulun alue on toistaiseksi eristetty ja poliisi tekee paikalla tutkintatoimia. Henkilökunta ja viranomaiset huolehtivat jatkotoimista paikalla.
Alaikäinen epäilty poistui paikalta, mutta jäi kiinni
Poliisi kertoo, että teosta epäillään alaikäistä henkilöä. Epäilty poistui koulun alueelta, mutta poliisi kertoo kello 10.22 ottaneensa hänet kiinni. Kiinniotto sujui poliisin mukaan rauhallisesti.
Poliisi ei kommentoinut MTV Uutisille tekovälinettä tai sitä, onko se poliisin hallussa.
Poliisin tietojen mukaan rikos kohdistui yhteen henkilöön, joka myös on alaikäinen. Poliisi ei tässä vaiheessa tiedota vammojen vakavuudesta, mutta tapahtumapaikalla ensiapua saanut uhri on toimitettu jatkohoitoon.
Maatullin koululta kerrotaan STT:lle, että yhtä oppilasta on puukotettu. Kyse olisi koulun tietojen mukaan kahden oppilaan välienselvittelystä. Muut oppilaat ovat turvassa luokkahuoneissa. Poliisi vahvistaa, että kyseessä oli kahden yläkoululaisen välienselvittely, joka ei kohdistunut muihin oppilaisiin tai henkilökuntaan.
Silminnäkijä: Poliisi rynnäköi koululle
Silminnäkijä kertoo, että poliisi tuli paikalle näyttävästi.
– Poliisit tulivat rynnäköllä, kertoo MTV Uutisille perheenisä, jonka lapset käyvät läheistä päiväkotia.
Isän mukaan lapset vietiin päiväkodissa sisätiloihin niin nopeasti, että lelutkin jäivät pihalle.
Maatullin peruskoulu sijaitsee Koillis-Helsingissä Puistolan Tapulikaupungissa. Koulussa opiskelevat vuosiluokat 1–9. Poliisi kertoo, että koulu tiedottaa oppilaiden huoltajia tapahtuneesta ja koulupäivän jatkumisesta.