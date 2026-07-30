Työntekijöiden väitetty näpistely johti useisiin potkuihin Fordilla.

Useiden työntekijöiden irtisanomisten jälkeen autovalmistaja Ford ja ruokapalveluyhtiö Aramark selvittävät, mitä oikein on tapahtunut Fordin tehtailla Yhdysvalloissa, kertoo Detroit Free Press.

Potkut saaneita työntekijöitä syytettiin näpistelystä tehtaiden itsepalvelukioskeissa. Työntekijät kuitenkin vakuuttavat maksaneensa ostoksensa kuten kuuluukin.

Detroit Free Pressin haastattelemien ammattiliiton jäsenten mukaan osa irtisanomisista on voinut johtua maksupäätteiden virheistä. Lehden saamien tietojen mukaan ainakin kolme tehtaalta erotettua työntekijää on jo saanut työpaikkansa takaisin tutkinnan jälkeen Michiganissa.

Ford kertoi heinäkuun alussa tutkivansa yhdessä Aramarkin kanssa, onko automaateissa todella toimintahäiriöitä.

Piippaus voi hämätä

Fordin tehtaalla Michiganissa, Waynessa työskentelevä Brendan Fluker kertoo lehdelle, että automaatit ovat usein epäkunnossa ja maksutapahtumat ovat epäonnistuneet ilman, että henkilö itse on huomannut sitä.

Flukerin mukaan laitteet voivat piipata ikään kuin maksu menisi läpi, mutta todellisuuden näkee vasta tiliotteesta. Maksuja on myös veloitettu kahdesti tai kuitteja ei ole tulostunut.

Fluker kertoo, että moni pelkää nyt asioida itsepalvelukioskeissa. Mies kertoo kuulleensa jo aiemmin, että näpistelystä on voinut joutua ongelmiin, mutta vasta hiljattain ihmiset ovat hänen mukaansa alkaneet saada potkuja välittömästi.