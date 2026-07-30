Poliisi epäilee miehen salakuvanneen kymmeniä tyttöjä koulun pukuhuoneessa Turussa.
Poliisi on saanut esitutkinnan valmiiksi tapauksessa, jossa koulunkäynninohjaajan epäillään salakuvanneen yli 200:aa tyttöä pukuhuoneessa Turun St. Olofsskolanissa vuosina 2021–2022.
Miehen epäillään kuvanneen myös mm. paraislaisessa ammattikoulussa.
Nuori mies toimi koulunkäynninohjaajana ja oli asentanut kameran tyttöjen pukuhuoneeseen, missä salakatselun uhriksi joutui useita tyttöjä.
St. Olofsskolanin salakuvauksen lisäksi miehen epäillään kuvanneen salaa myös paraislaisessa ammattikoulussa sekä kaksissa kotibileissä.
Lisäksi hänen epäillään hankkineen verkosta kuvia ja videoita, jotka esittävät lasta seksuaalisesti.
– Kaikkiaan rikoksissa on noin 70 asianomistajaa, kertoo kokonaisuuden tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Maria Sainio Lounais-Suomen poliisilaitokselta tiedotteessa.
Siivooja löysi reikiä katosta
Laaja salakuvaus tuli selville, kun poliisi sai keväällä 2025 tutkittavakseen vahingonteon Paraisilla toimivassa ammattikoulussa.
Koulun siivooja oli huomannut pukuhuone- ja wc-tilojen katossa reikiä.
– Kun rei’ille ei löytynyt muuta selitystä, poliisille heräsi epäilys paikalla olleesta kamerasta. Selvisi, että koulussa tuolloin opiskelijana ollut 25-vuotias mies oli salakuvannut näissä tiloissa kahta alaikäistä tyttöä, Sainio sanoo.
Miestä epäillään ammattikoulun tekojen osalta salakatselusta sekä seksuaalisesta kajoamisesta.
Juttukokonaisuus siirtyy syyttäjälle lähipäivinä.