Samuli Sepponen on tätä nykyä kahden lapsen isä.

MasterChef Suomi -ohjelman seitsemännen kauden voittanut Samuli Sepponen ja hänen puolisonsa ovat saaneet toisen lapsen. Sepponen kertoo iloisesta perheuutisesta Instagramissa.

– Meille syntyi söpö pieni poika. Samalla hän teki meidän esikoisesta isoveljen, hän kirjoittaa julkaisussaan.

Sepponen postasi Instagramiin kaksi kuvaa, joista ensimmäisessä perheen uusi tulokas köllöttelee hänen rinnallaan. Toisessa kuvassa Sepponen ja perheen esikoinen kantavat pienokaista turvakaukalossa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä. Voit selata kuvia painamalla nuolikuvakkeesta.

– Olen tottunut miettimään, mitä seuraavaksi syödään. Nyt mietitään vain, milloin syödään – ja vastaus on: koko ajan! Ruokalista on toistaiseksi lyhyt, mutta palaute suoraa ja palvelua saa ympäri vuorokauden, Sepponen kirjoittaa kuvien yhteydessä.

– Jonain päivänä hänellä on oma paikkansa pöydässämme, omat lempiruokansa ja varmasti vahvat mielipiteet siitä, mitä ja miten isi kokkaa. Nyt riittää, että hän on tässä. Tervetuloa perheeseen, pieni rakas poikani, hän jatkaa tekstiään.