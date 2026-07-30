Ruotsalainen Carl-Johan Lerby hyppää Pelicansin riveihin. Puolustaja edustaa lahtelaisia alkavan kauden ajan.
Lerby pelasi kaksi edellistä kautta Ruotsin kakkostasolla Allsvenskanissa Kalmar HC:n riveissä. Hän teki kahdella kaudella 91 otteluun 62 pistettä.
Aiemmin Lerby on pelannut lähes 300 ottelua Ruotsin pääsarjassa SHL:ssä. Vyöllä on kolme peliä myös Tre Kronorissa.
Lerby on piipahtanut SM-liigassa aiemminkin. Hän edusti Vaasan Sportia kaudella 2023–2024.
Pelicans kertoi torstaina myös solmineensa jatkosopimuksen ruotsalaispuolustaja Hampus Falkin kanssa. Alkava sesonki on Falkille kolmas Pelicansissa.