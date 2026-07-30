Xbil-yhtiöltä hankkimastaan hybridiautosta kymppitonneja maksettavaa saanut ex-golfammattilainen Mikko Ilonen ei muistele yhteistyötä lämmöllä.

Ilonen on yksi 17 henkilöstä, jotka ovat haastaneet autoliike Xbilin rahoitusyhtiönä toimineen LähiTapiola Rahoitus Oy:n oikeuteen yhteistyökumppanien maksettavaksi jääneistä henkilöautoista.

Joukossa on huippu-urheilusta, sosiaalisesta mediasta ja tv:n reality-ohjelmista tuttuja henkilöitä, jotka ovat kokeneet vahinkoa Xbilin tehtyä konkurssin kesällä 2024.

Käräjille lähtevät yhteistyökumppanit hankkivat vuosina 2022–24 Xbililtä sähköautot, joiden arvo vaihteli vajaasta 20 000 eurosta lähes 80 000 euroon. Yhtiön konkurssin jälkeen he eivät saaneet palautettua autoja, joiden loppuvelan ja auton käyvän hinnan väliin jäi maksettavaa 9 000 eurosta yli 33 000 euroon.

"Paljon paskaa puhuttiin taustalla"

Mikko Ilonen hankki vuonna 2023 Xbil-yhteistyönä Volvo XC90 -mallisen lataushybridin, josta hänelle jäi lopulta auton käyvän hinnan ja loppuvelan väliin maksettavaa yli 24 000 euroa.

Kaikki lähti someyhteistyöstä Xbilin kanssa samoin kuin liki 200 muulla julkisuudesta tunnetulla henkilöllä.

– Aika nihkeä makuhan siitä on jäänyt, Ilonen kertoo MTV Urheilulle.

– Ja kuinka paljon paskaa siellä puhuttiin taustalla, niin ajattelin, että kyllä tätä on nyt hyvä selvittää, hän sanoo oikeustoimista LähiTapiola Rahoitusta vastaan.