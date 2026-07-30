Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan puheenjohtaja Gianni Infantino on avannut sanaisen arkkunsa liittyen lajimaailmaa ravisuttaneeseen suunnitelmaan. Fifa on suunnitellut myyvänsä osan jalkapallon MM-kisoista ulkopuolisille sijoittajille, mikä on raivostuttanut lajipiireissä.

Jalkapallomaailmassa ei katsottu hyvällä Infantinon suunnitelmia. Euroopan jalkapalloliitto Uefa järjestää asian tiimoilta hätäkokouksen ja Suomen Palloliitto pohtii uudelleen kantaansa Infantinon tukemiseksi tulevissa puheenjohtajavaaleissa.

Nyt Infantino on puolustanut ideoitaan julkaisemallaan videolla. Hän korosti sitä, että liian pieni osa jalkapallon kaupallisesta arvosta päätyy niille urheilun osa-alueille, jotka sitä eniten tarvitsevat.

– Fifa Forward Enterprise, eli FFE, on oikeastaan ehdotus, tarjous. Se on osa demokraattista prosessia, ja ennen kaikkea se on mahdollisuus, ei vaatimus, Infantino totesi.

Ehdotuksen tarkoituksena on Infantinon mukaan vapauttaa "aiemmin hyödyntämätöntä kaupallista arvoa". Infantino korosti, että ehdotus edellyttää äänestystä 211 jäsenliiton keskuudessa sekä Fifan neuvoston hyväksyntää.

Infantino oli antanut jäsenmaille aikaa 19. syyskuuta asti hyväksyä suunnitelma tai muuten he saavat huomattavasti vähemmän tukirahaa lähes 35 miljoonan euron sijasta.