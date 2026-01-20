Suomea Sveitsin Davosissa edustaa muun muassa presidentti Alexander Stubb.
Maanantaina alkanut Maailman talousfoorumin kokous jatkuu Sveitsin Davosissa.
Kokouksen puhujalistalla ovat tänään muun muassa EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyen, Ranskan presidentti Emmanuel Macron sekä Kanadan pääministeri Mark Carney.
Suomea foorumissa edustaa muun muassa presidentti Alexander Stubb, joka saapui kokouspaikalle jo maanantaina.
Presidentin ohella Suomea edustavat ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.).
Ulkoministeri Valtonen on tänään tiistaina mukana loppuiltapäivästä alkavassa keskustelussa siitä, miten sota Ukrainassa saataisiin päättymään.
Maailman johtajia ja talouseliittiä Davosiin keräävä kokous päättyy perjantaina.