Presidentti Alexander Stubb osallistuu Münchenin kansainväliseen turvallisuuskonferenssiin tämän viikon perjantaina ja lauantaina, kertoo presidentin kanslia tiedotteessaan.
Münchenin turvallisuuskonferenssiin keskeisiä teemoja ovat muun muassa Euroopan turvallisuus ja puolustus, transatlanttiset suhteet sekä monenkeskisen järjestelmän tulevaisuus.
Ukrainan rauhanprosessi ja Ukrainan tuen jatko ovat esillä useissa tilaisuuksissa ja tapaamisissa konferenssin yhteydessä.
Turvallisuuskonferenssiin osallistuvat myös ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) ja puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.).