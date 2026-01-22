Epäluottamuslause liittyy EU:n ja neljän Etelä-Amerikan maan neuvottelemaan Mercosur-vapaakauppasopimukseen.
EU-parlamentti äänestää tänään EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin luottamuksesta.
Epäluottamusta von der Leyenille on esittänyt laitaoikeistopuolue Euroopan patriootit. Epäluottamuslause liittyy EU:n ja neljän Etelä-Amerikan maan neuvottelemaan Mercosur-vapaakauppasopimukseen, jota von der Leyen on ajanut.
EU-parlamentissa äänestetään nyt jo neljättä kertaa von der Leyenille esitetystä epäluottamuslauseesta. Viime vuonna von der Leyenin luottamuksesta äänestettiin kertaalleen heinäkuussa ja kahdesti lokakuussa.