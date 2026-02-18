Tapaamisessa ovat esillä muun muassa Suomen ja Ranskan kahdenväliset suhteet.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb tekee työvierailun Pariisiin maanantaina 23. helmikuuta 2026. Asiasta tiedottaa Tasavallan presidentin kanslia.
Stubb tapaa myös Ranskan presidentti Emmanuel Macronin Élysée-palatsissa.
Tapaamisessa ovat esillä muun muassa Suomen ja Ranskan kahdenväliset suhteet, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja meneillään olevat rauhanneuvottelut sekä ajankohtainen turvallisuuspoliittinen tilanne, tiedotteessa kerrotaan.