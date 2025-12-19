Komission aikeissa oli saada vapaakauppasopimus maaliin tällä viikolla, mutta Ranska ja Italia torppasivat suunnitelmat.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoo luottavansa siihen, että EU pääsee sopuun kauppasopimuksesta Etelä-Amerikan Mercosur-maiden kanssa tammikuussa.



Sopimuksen allekirjoittamista jouduttiin lykkäämään EU:n sisäisten erimielisyyksien vuoksi. Kauppasopimus oli vähällä kaatua loppumetreillä Ranskan, Italian ja Puolan vastustukseen. Maat ovat olleet huolissaan sopimuksen vaikutuksista Euroopan maatalouteen.



Von der Leyenin mukaan EU:ssa on nyt kuitenkin saatu aikaan läpimurto, joka avaa tien sopimuksen sinetöimiseksi tammikuussa. Hänen mukaansa sopimuksen takana on riittävä enemmistö EU:ssa.



Allekirjoittamisen lykkääntyminen tammikuulle varmistui perjantaina. Neuvottelujen vielä jatkuessa maanviljelijät osoittivat mieltään sopimusta vastaan Brysselissä pidetyn EU-huippukokouksen yhteydessä.



Komissio yritti saada sopimuksen maaliin kuluvan viikon aikana, mutta Ranska ja Italia torppasivat suunnitelmat. Tämän jälkeen komissio ilmoitti viivästyksestä vastapuolen Mercosur-maille. Brasilian presidentti Luiz Inacio Lula da Silva on puolestaan sanonut esittävänsä allekirjoittamisen lykkäystä Mercosurin muiden jäsenmaiden johtajille viikonloppuna.

Maailman isoin vapaakauppa-alue

EU:n ja Mercosur-maiden sopimus synnyttäisi toteutuessaan maailman suurimman vapaakauppa-alueen. Se helpottaisi erityisesti ajoneuvojen, koneiden sekä viinien ja väkevien alkoholijuomien vientiä EU:sta Latinalaiseen Amerikkaan. Viime vuosina kiristyneet kansainväliset kauppajännitteet ovat entisestään korostaneet sopimuksen merkitystä.



Etenkin Ranska ja Italia ovat suhtautuneet sopimukseen varauksellisesti. Maat ovat vaatineet vahvempia suojatoimia viljelijöilleen, jotka pelkäävät halvemman tuonnin lisääntyvän EU:hun erityisesti Brasiliasta.



Sen sijaan Saksa, Espanja sekä Suomi ja muut Pohjoismaat ovat vahvasti tukeneet sopimusta. Maiden näkemyksen mukaan sopimus vauhdittaisi vientiä tilanteessa, jossa Eurooppa joutuu kamppailemaan Kiinan kiristyvää kilpailua sekä Yhdysvaltojen tullipolitiikkaa vastaan.