Ylen MOT-dokumentissa kerrottiin maahanmuuttajataustaisten nuorten lähettämisestä kurinpitolaitoksiin. Nyt ministeri Anders Adlercreutz haluaa kokonaiskuvan molemmista ilmiöistä.

Opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) haluaa kartoittaa, minkälainen ongelma niin sanotut sukupuolielinten silpomismatkat tällä hetkellä ovat.

Selvitys tehdään samassa yhteydessä, kun opetus- ja kulttuuriministeriö kerää tietoa ilmiöstä, jossa maahanmuuttajataustaisia nuoria lähetetään Suomesta kurinpitolaitoksiin Somaliaan ja Keniaan. Ministeri kertoi asiasta STT:lle tiistaina.

Asia nousi julkisuuteen maanantaina, kun Ylen MOT-dokumentissa kerrottiin, että vanhemmat ovat lähettäneet kurinpitolaitoksiin somalitaustaisia nuoria myös Suomesta. Laitoksissa lapsia pahoinpidellään ja pidetään kahleissa.

Opetusministeri sanoi STT:lle, että MOT-ohjelmassa esiin nostetut tiedot ovat luonnollisesti äärimmäisen vakavia.

– Olen pyytänyt ministeriötäni laatimaan kokonaiskuvan siitä, mitä tiedämme lapsista, jotka lähetetään ulkomaille – olipa kyse niin sanotuista kasvatusleireistä tai esimerkiksi tyttöjen tai naisten sukuelinten silpomisesta, hän kertoi.

Sukuelinten silpomista varten tehtävät matkat ulkomaille kuuluvat ministeriön näkökulmasta samaan ongelmakenttään kuin kurinpitolaitokset, sillä kyse on Suomessa asuvista koululaisista.

Suomen rikoslain mukaan tyttöjen sukuelinten silpominen on rangaistava teko myös silloin, kun se tehdään maan rajojen ulkopuolella, jos sen kohteena oleva tyttö on suomalainen tai asuu pysyvästi Suomessa.

Raportti kertoi ilmiöstä jo vuonna 2024

Adlercreutz sanoi aiemmin tiistaina Ylelle, että tiedossa oli, että lapsia viedään Suomesta ulkomaille kurin vuoksi, mutta "emme olleet tietoisia tällaisista laitoksista". Opetusministeri sanoi haluavansa selvittää asiaa tarkemmin.

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen oli Ylen jutun mukaan yllättynyt ministerin tietämättömyydestä. Hän kertoi, että Suomessa on tiedetty ilmiöstä yli 20 vuoden ajan.

Esimerkiksi Kriisivalmiusjärjestö julkaisi kurinpitomatkoista syksyllä 2024 yli 60-sivuisen raportin, joka perustui kurinpitomatkoilla olleiden nuorten haastatteluihin.

Raportin mukaan 2010- ja 2020-luvuilla suomalaisia oli ollut ainakin kolmessa niin sanotussa sisäoppilaitoksessa, jotka tunnistettiin väkivaltaisiksi.