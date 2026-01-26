Myös suomalaisia somalitaustaisia nuoria on viety laitoksiin.
Yle vieraili Somaliassa ja Keniassa nuorten kurinpitolaitoksissa, joihin vanhemmat lähettävät ulkomailta nuoria. Kurinpitolaitoksiin on lähetetty somalitaustaisia nuoria myös Suomesta.
Ylen haastatteleman kenialaisen laitoksen johtajan mukaan laitoksella on vanhemmille tarkat ohjeet, miten harhauttaa lähtömaan viranomaisia.
Kurinpitolaitoksen johtaja kertoo Ylen toimittajalle, että laitoksella on lomake, johon kirjataan nuoren tulleen laitokseen vapaaehtoisesti. Ylen mukaan nuoret tuodaan kuitenkin laitoksiin yleensä vastoin tahtoaan.
Ylen toimittaja vieraili laitoksissa esittämällä isää, joka etsii paikkaa pojalleen. Ylen MOT-dokumentista selviää, että laitoksissa nuoria muun muassa kahlitaan ja rangaistaan väkivallalla.
Ulkoministeriöstä kerrotaan Ylelle, että ulkoministeriössä ollaan tietoisia siitä, että laitoksiin on viety nuoria myös Suomesta. Ministeriön mukaan suomalaisnuorten tapauksista on kuitenkin hankala saada tietoa.