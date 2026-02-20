Suomessa poliisi on aloittanut ensimmäiset esitutkinnat naisten sukuelinten silpomisesta, kertoo Helsingin Sanomat.

Rikosepäilyjä on lehden mukaan kaksi, joista toinen on tutkittavana Itä-Suomen poliisilaitoksella. Rikosnimikkeenä on naisen sukuelimen silpominen eli rikoksen epäillään jo tapahtuneen.



Sisä-Suomen poliisilaitos taas tutkii epäiltyä silpomisen valmistelua. Rikoslain mukaan teko voi täyttyä esimerkiksi silloin, jos vie tytön tai naisen ulkomaille sukuelinten silpomista varten tai pakottaa tyttöä tai naista alistumaan silvottavaksi. Epäillyn valmistelurikoksen tekopaikka on Tampere.



Poliisilaitokset vahvistavat HS:lle esitutkintojen olevan käynnissä, mutta eivät kommentoi tutkintojen yksityiskohtia.

Rikoslakiin viime vuonna

Silpomisella tarkoitetaan tytön tai naisen ulkoisten sukuelinten vahingoittamista tai poistamista osittain tai kokonaan. Silpominen sekä sen valmistelu lisättiin Suomessa rikoslakiin erillisinä rikosnimikkeinä vuoden 2025 alussa.



Naisen sukuelinten silpomisesta voi rikoslain mukaan saada vähintään vuoden ja enintään kymmenen vuoden vankeusrangaistuksen. Myös yritys on rangaistava. Valmistelurikoksesta rangaistus on vähintään neljä kuukautta ja enintään viisi vuotta.



Silpomisrikokseen voi syyllistyä myös esimerkiksi perheenjäsen, joka ei itse toteuta silpomista, mutta järjestää toimenpiteen tai avustaa sen toteuttamisessa. Myös Suomen kansalainen tai Suomessa pysyvästi asuva ulkomaalainen voidaan tuomita silpomisesta, vaikka se tehtäisiin maassa, jossa se on laillinen.



Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tyttöjen sukuelimet silvotaan useimmiten 0–15-vuotiaana.

Ministeriö selvittää

Opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) kertoi tammikuussa STT:lle haluavansa kartoittaa, minkälainen ongelma niin sanotut sukuelinten silpomismatkat tällä hetkellä ovat.



Asia nousi julkisuuteen, kun Ylen MOT-dokumentissa kerrottiin, että vanhemmat ovat lähettäneet kurinpitolaitoksiin somalitaustaisia nuoria myös Suomesta. Laitoksissa lapsia pahoinpidellään ja pidetään kahleissa. – Olen pyytänyt ministeriötäni laatimaan kokonaiskuvan siitä, mitä tiedämme lapsista, jotka lähetetään ulkomaille – olipa kyse niin sanotuista kasvatusleireistä tai esimerkiksi tyttöjen tai naisten sukuelinten silpomisesta, hän kertoi STT:lle. Sukuelinten silpomista varten tehtävät matkat ulkomaille kuuluvat ministeriön näkökulmasta samaan ongelmakenttään kuin kurinpitolaitokset, sillä kyse on Suomessa asuvista koululaisista.