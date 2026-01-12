Ahvenanmaalla eletään parhaillaan poikkeuksellista talvea, jonka kaltaista ei ole nähty vuosikymmeniin.
Ahvenanmaalla talvi on todella päässyt yllättämään.
Lunta satoi muutaman päivän aikana 30–40 senttiä, mikä on erittäin harvinaista saarimaakunnassa.
Kovan tuulen takia lunta kertyi paikoin jopa yli metrin korkuisiksi kinoksiksi. Nyt tiet alkavat olla taas ajettavassa kunnossa, mutta lunta on luvattu lisää.
Ahvenanmaalla 40 vuotta asunut Ulla-Liisa Latvala kertoo MTV Uutisille, että ei muista vuosikymmeniin kokeneensa tällaista talvea.
– Kyllä talvi on kiva täällä, mutta ongelma on se, että mihin kaiken lumen laittaa. Omakotitalon asukkaat eivät millään saa lumiaan omille tonteille, Latvala kertoo.