Lukon ykkösmaalivahti Antti Raanta on tutkimuksissa lauantain SM-liigakierroksella HPK:ta vastaan sattuneen loukkaantumisen jälkeen.
Raanta joutui jättämään kaukalon jo avauserässä, kun puolustaja Niclas Almari kaatui hänen päälleen. Kokenut maalivahti jouduttiin taluttamaan jäältä.
Tilalle luistellut Daniel Salonen kertoi ottelun jälkeisessä MTV Urheilun tv-haastattelussa nähneensä, että Raanta oli kyennyt kävelemään.
– Toivotaan, että ei mitään pahaa käynyt, Salonen sanoi.
Suorasta puolivälieräpaikasta tiukasti taistelevan Lukon pelit jatkuvat jo huomenna JYPiä vastaan, mutta se, onko Raanta tuolloin kokoonpanossa, on vielä arvoitus. Tänään Lukko tarjosi sosiaalisessa mediassa lyhyen ja ytimekkään päivityksen tilanteesta.
– Antti Raannan tutkimukset jatkuvat, eikä hän näin ole harjoitusvahvuudessa tänään. Tiedotamme lisää myöhemmin.
Täksi kaudeksi 12 vuoden tauon jälkeen SM-liigaan palannut Raanta, 36, on kärsinyt viime vuosina muistakin loukkaantumisista.