MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi näkee jääkiekon SM-liigan pudotuspelien ulkopuolelle jääneiden Kärppien ja TPS:n tilanteissa paljon samaa.

Liigaviikko niputtaa

Kärppien fiaskomeno sai jatkoa tänä keväänä, kun se jäi toista kertaa peräkkäin pudotuspelien ulkopuolelle. Suurseura keräsi vaivaiset 66 sarjapistettä.

Kivi nostaa Liigaviikossa esiin päävalmentaja Petri Karjalaisen Kalevalle antamat kommentit, joissa hän kertoi havainneensa mukavoitumista Kärppien organisaatiossa.

Kiven mukaan roolit eivät ole Kärpissä selvät, mihin on saatava asiantuntijan mielestä muutos välittömästi. Tässä yhteydessä hän hämmästelee päävalmentajan, urheilujohdon, toimitusjohtajan ja hallituksen puuttumista toistensa asioihin.

– Se kuvastaa jotain, jos jutuissa ruvetaan hyppimään varsinkin julkisesti toisen puolelle. Petri Karjalaisen rooli päävalmentajana on laittaa peli kuntoon. Sehän ei kehittynyt millään tavalla, eikä se ollut millään tavalla kuosissa.

– Kimmo Kapasen ruutu on sitten pelaajisto. Nämä kaksi asiaa ovat ne kaikista tärkeimmät. Ei se tarvitse mitään muuta, Kivi linjaa Liigaviikossa.

Kivi on huomannut Kärpissä myös tarttumista epäolennaisiin asioihin. Milloin on puhuttu sidosryhmistä ja aika ajoin matkustusrasituksesta.

Nyt Oulussa olisi Kiven mukaan saatava kopin ja valmennuksen yllä leijuva paine poistettua. Se on johdon tehtävä.

– Jokaiselle oma ruutu. Sitten sitä ruutua kunnioitetaan. Ja sitten siitä pitää tehdä tulosta.

Saku Koivu esiin

Kivi näkee samoja ongelmia nyt neljättä kautta putkeen alisuorittaneessa TPS:ssä. Nyt se jäi pudotuspelien ulkopuolelle ensi kertaa sitten kevään 2015.

Turussakin johtoportaan roolit ovat hämärtyneet. Kivi peräänkuuluttaa vahvempaa otetta Saku Koivulta, joka on toiminut Ylelle antamansa haastattelun mukaan urheilupuolen linkkinä hallituksen suuntaan.

– Kyllä Koivullakin on nyt kovalla kokemuksella aika ottaa se ryhmä kasaan, ja nimenomaan sitä urheilupuolta. Miten saisi sitä painetta pois valmennukselta ja kopista? Kivi analysoi.

Jämäkämpää otetta Kivi olisi toivonut myös uudelta päävalmentajalta Toni Söderholmilta. Kiven mielestä TPS:n pelillinen identiteetti jäi kauden aikana epäselväksi, mikä kertoo osansa jääharjoittelusta.

– Kun tulee kriisiseuraan ulkopuolelta, niin tämä on sellainen, mitä olen vuosien aikana oppinut. Silloin täytyy päävalmentajan vetää suurin osa, melkein kaikki jääharjoitukset, että saa sen viestin läpi, Kivi summaa.

Yllä olevalla videolla Kivi käy kattavasti läpi kautensa jo päättäneiden Kärppien, TPS, Jukurien ja Sportin tilanteet.