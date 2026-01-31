Antti Raantaa paikkaamaan hypännyt Daniel Salonen kertoi virkaveljensä tilanteesta päivityksen voitokkaan HPK-ottelun jälkeen.
Kokenut Raanta jätti kaukalon dramaattisesti avauserässä, kun Niclas Almari kaatui hänen päälleen. Loukkaantumisista viime vuodet ja kuluvallakin kaudella kärsinyt Raanta jouduttiin taluttamaan ulos jäältä.
Tilalle hypännyt Daniel Salonen päivitti torjujaparinsa tilannetta ottelun jälkeen MTV Urheilun haastattelussa. NHL-taustainen kassari on pystynyt ainakin kävelemään.
– En ole vielä nähnyt, mutta tuossa se käveli vastaan. Joten kuten hyvältä näyttää, toivotaan, että ei mitään pahaa käynyt, Salonen paljasti.
Lukko voitti HPK:n Hämeenlinnassa jatkoajalla 1–0.
1:49Tässä tilanteesta Antti Raanta loukkaantui lauantaina.