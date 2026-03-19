Liigaviikon tuoreessa jaksossa käytiin läpi asiantuntija Karri Kiven kauden alla tekemät runkosarjaveikkaukset. Osumia tuli, mutta niin tuli myös isoja huteja.

Kivi sai täydellisesti kiinni Ilveksen ja Jukurien loppusijoituksen runkosarjassa. Myös Tappara, Pelicans, HPK, KalPa ja Sport osuivat lähelle.

– En voi sietää tätä veikkailua, Kivi aloittaa hymyillen, kun tuloksia aletaan tarkastella.

Kivi luonnehtii arviotaan "kohtuusuoritukseksi".

– Kaksi totaalihutia.

Näillä Kivi viittaa Kärppiin ja erityisesti Kiekko-Espooseen, jonka hän ennusti sarjajumboksi syksyllä. Kivi piti espoolaisseuran harjoituskautta surkeana, mikä ehkä ohjasi liikaa veikkausta.

– Koitin hakea jotain ylläriä, viisastella siinä. Kyllä (Kiekko-Espoon päävalmentaja) veti sitten saman tien luun kurkkuun. Heidän pelinsä alkoi heti natsaamaan.