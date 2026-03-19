Hyökkääjät Otto Rauhala ja Ondrej Pavel jatkavat Tapparassa myös tulevalla kaudella.
Tappara kertoo käyttäneensä tshekkihyökkääjä Pavelin sopimuksessa olleen option kaudesta 2026–27. Kapteeni Rauhala teki puolestaan vuoden mittaisen jatkosopimuksen.
Tällä kaudella Tapparaan liittynyt Pavel teki 42 runkosarjaottelussa pisteet 6+6=12. Hän on tehnyt seuran kannattajiin vaikutuksen ennen kaikkea fyysisellä pelillään.
– Pavel on tullut hienosti sisään tapparalaiseen seuraidentiteettiin. Tinkimätön työmoraali ja kova asenne päivästä toiseen ovat tehneet hänestä tärkeän jäsenen joukkueessa, Tapparan GM Janne Vuorinen toteaa seuran tiedotteessa.
Rauhala on ollut Tapparassa voittamassa peräti viittä Suomen mestaruutta. 30-vuotias keskushyökkääjä on toiminut kasvattajaseuransa kapteenina viimeiset viisi kautta.