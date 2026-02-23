Lauantain SM-liigakierroksella loukkaantunut Sportin ykkössentteri Anton Stråka selvisi tällin drmaattisuuteen nähden säikähdyksellä. Huilia on kuitenkin luvassa.

Stråka törmäsi lauantaina Ässät-ottelun kolmannessa erässä laitaan kontaktitilanteen jälkeen. Tuomaristo tarkisti tapauksen videolta, mutta Ässät-puolustaja Aleksi Anttalaisen toiminnassa ei todettu sääntörikettä.

Stråka loukkaantui ja jäi pitkäksi aikaa jään pintaan. Hänet jouduttiin kuljettamaan paareilla ulos kaukalosta.

6:11 Tässä tilanteessa Anton Stråka loukkaantui lauantaina.

Vaasalaisseuran urheilujohtajan Ari-Pekka Pajuluoman mukaan Stråka voi tilanteen dramaattisuuteen nähden hyvin.

– Saattaa olla, että hän pelaa vielä tällä kaudella. Tutkimukset ovat vielä osittain kesken. Mitään hengenhätää ei ole, se on tietysti tärkeä tiedottaa, Pajuluoma sanoo maanantaina MTV Urheilulle.

Sportilla on vielä kahdeksan runkosarjaottelua jäljellä. Joukkueen kausi päättyy runkosarjaan. Seuran ykkössentteri on sivussa vähintään kolme seuraavaa ottelua, kun Sport kohtaa tällä viikolla KooKoon, Pelicansin ja K-Espoon.

– Aika näyttää paremmin, ainakaan tällä viikolla hän ei palaa askiin.

Sport menetti realistiset mahdollisuudet pudotuspelipaikkaan jo kuukausia sitten. Joulukuussa seura kertoi suoraan aloittavansa pelaajien ulosmyynnin taloutensa turvaamiseksi.

Joukkueen ovat jättäneet kokonaan tai loppukauden ajaksi Kalle Miketinac, Philip Granath, Joni Ortio, Theodor Johnsson, Sebastian Stålberg, Branden Troock, Johan Sundström, Ludvig Claesson, Ludvig Larsson, Miroslav Svoboda ja Viljami Nieminen.

Joukkueessa on vielä muutamia pelaajia, joiden sopimus päättyy kuluvaan kauteen. Tyhjennysmyynnit alkavat olla kuitenkin ohi.

– Suurin osa siirtoajoista on ohi muissa sarjoissa. Näillä näkymin liikut on liikuttu. Takuuseen en mene, kauppa on ollut auki, eikä sitä ole erikseen suljettu. Puhelin ei ole viime päivinä mitenkään erityisen aktiivisesti soinut, Pajuluoma päättää.

SM-liigan siirtoraja umpeutuu ensi viikon maanantaina 2. maaliskuuta.