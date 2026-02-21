Sport-hyökkääjä Anton Stråka loukkaantui pelottavalla tavalla lauantain SM-liigakierroksella. Paareilla kaukalosta pois kuljetettu Stråka oli kuitenkin Sportin päävalmentajan Jussi Tapion mukaan pystynyt liikkumaan ja kommunikoimaan.

Stråkalla ja Ässien Aleksi Anttalaisella oli kontaktitilanne kaukalon kulmassa. Stråka ajautui tilanteessa laitaan ja loukkaantui. Ottelun tuomarit tarkistivat tapauksen videolta, mutta rangaistusta ei tuomittu.

Pitkään jäällä apua saanut Stråka kannettiin lopulta paareilla ulos kaukalosta.

Sportin päävalmentaja Jussi Tapio kertoi lehdistötilaisuudessa kuitenkin jokseenkin huojentavaa tietoa Stråkan tilanteesta.

– Ilmeisesti on pystynyt kommunikoimaan ja raajat liikkuvat, muuta en tällä hetkellä tiedä, Tapio kommentoi lehdistötilaisuudessa.

27-vuotias Stråka pelaa kolmatta kauttaan Vaasassa. Hän on tehnyt 50 ottelussa tällä kaudella 10 pistettä.