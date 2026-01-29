Lukoil myy kansainväliset omistuksensa Yhdysvaltoihin.
Venäläinen öljyjätti Lukoil sanoo sopineensa yhdysvaltalaisen pääomasijoitusyhtiö Carlylen kanssa Lukoilin kansainvälisten omistusten myymisestä.
Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.
Suomessa toimiva huoltoasemaketju Teboil kuuluu Lukoilin kansainvälisiin omistuksiin.
Kauppaan eivät kuulu Lukoilin Kazakstanin toiminnot, joiden pyörittämistä se jatkaa itse.
Lukoilin ja Carlylen kauppa vaatii vielä Yhdysvaltain valtiovarainministeriön hyväksynnän, Lukoil sanoo.
Marraskuussa uutisoitiin Carlylen harkitsevan Lukoilin ulkomaisten omistusten ostamista.
Aikaisemmin Lukoil jo järkkäsi ulkomaisten omistustensa Gunvor Groupille, joka kuitenkin perui ostotarjouksensa sen jälkeen, kun mahdollisen uuden omistajan Venäjä-yhteydet olivat laajalti esillä.