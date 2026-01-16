Teboil syyttää suomalaispankkeja rahaliikenteensä estämisestä. Yli puolet Teboil-kauppiaista sinnittelee yhä.

Polttoaineyhtiö Teboil on määrätty tänään perjantaina yrityssaneeraukseen.

Teboilin omistava venäläinen Lukoil joutui syksyllä Yhdysvaltain pakotteiden kohteeksi.

Suomalaispankit keskeyttivät Teboilien maksuliikenteen toisin kuin monissa muissa EU-maissa.

Lukoilin tytäryhtiö Teboil pitää suomalaispankkien toimintaa laittomana. Teboilin mukaan pankit käytännössä estävät huoltoasemien polttoainemyynnin.

Toiminnassa on yli puolet asemista

Teboilien tankkauspisteet toimivat nyt parkkipaikkoina, koska polttoainetta ei enää voi myydä.

Polttoaineasiakkaiden katoamisella on väistämättä vaikutusta asemien muuhunkin myyntiin.

– Kyllähän se aika paljon vaikuttaa, vaikka huoltopuoli pyörii, lounasta myydään ja kahvilapuoli toimii, Teboil Kaustisen yrittäjä Toni Peltoniemi kommentoi MTV Uutisille.

– Rekkakuski kun D-automaatilla ison auton tankkaa, monesti hän hakee myös kaffin ja sämpylän, ja kyllähän tämmöiset ovat nyt pois.

Toiminnassa on vielä vähän yli puolet asemista. Muutama kymmenen on jo laittanut pillit pussiin.

– Meillä on kaikki töissä niin kuin ennenkin. Pikkuisen viilasin aukioloaikoja lyhyemmäksi ja koitin sitä kautta vähän säästää. Työntekijöillä pikkusen tuntimäärät vähenivät. Kaikki tyytyvät vähän vähempiin tuntimääriin, eikä ketään ole tarvinnut panna lomautukseen.

Teboil on "ainoa, joka joutunut supistamaan toimintaa"

Teboil on yhä myynnissä. Tarjoukset käsitellään helmikuun loppuun mennessä.

Periaatteessa Teboilin toiminta on pakotteiden puolesta sallittua, mutta Suomessa pankit eivät välitä maksuliikennettä.

Teboilin markkinointi- ja viestintäjohtaja Toni Flyckt pitää tilannetta epäreiluna.

– Jos verrataan muita Lukoilin tytäryhtiömaita, Teboil on ainoa, joka on joutunut supistamaan toimintaa. Muun muassa kymmenessä EU-maassa ja myös Amerikassa eli USA:ssa Lukoilin tytäryhtiöt toimivat ihan normaalisti ja siellä polttoainetta myydään ihan normaalisti, Flyckt toteaa.

Teboil katsoo, että suomalaisten pankkien toiminta ei ole asiallista yrittäjiä kohtaan.

– Kun otetaan huomioon se, että myös Finanssivalvonta on ottanut asiaan kantaa päivittämällä omaa ohjeistustaan, meidän näkemyksemme mukaan suomalaisten pankkien toiminta on lainvastaista.

Finanssivalvonta ei allekirjoita tätä.

– Finanssivalvonta ei ota kantaa siihen, miten pankit tulkitsevat kolmansien valtioiden tekemiä pakotepäätöksiä, Finanssivalvonnan Pekka Vasara toteaa.

– Pankit arvioivat itse riskiperusteisesti välittävätkö he maksuja edelleen.

Kaustisella toimintaa on päätetty vielä jatkaa omistajanvaihdosta odotellen.

– Eihän tätä bisneksenä voi nyt enää pitää, jos tämä olisi pysyvä normaali. Eli ei se sillä lailla toimi. Kyllä polttoainekauppa pitää saada tähän lisäksi.