Ruoankuljetuspalvelu Uber Eats laajentaa toimintansa Suomeen tämän vuoden aikana, kertoo Financial Times.
Financial Timesin mukaan yhdysvaltalaisyhtiö lanseeraa palvelunsa Suomen lisäksi kuudessa muussa Euroopan maassa. Laajenemisella yhtiö pyrkii saamaan miljardin dollarin lisämyynnin seuraavan kolmen vuoden aikana.
Vuonna 2009 perustetun kuljetuspalveluyhtiö Uberin vuonna 2014 lanseeraaman Uber Eatsin edustaja Susan Anderson sanoo yhtiön odottavan innoilla laajenemista markkinoille, joille vakiintuneet toimijat ovat asettuneet.
– Mielestämme on aika nostaa rimaa, sekoittaa pakkaa ja tarjota parempaa vastinetta rahalle koko alalla, hän sanoi.
Lue myös: Foodora lopettaa toimintansa Suomessa
Ruoankuljetuspalvelu Foodora kertoi hiljan lopettavansa toimintansa Suomessa. Yritys jäi Suomessa pahasti alakynteen Woltin vallattua leijonanosan markkinoista.
Foodora sanoi jatkossa keskittyvänsä maihin, joissa se voi nousta markkinajohtajaksi.