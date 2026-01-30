Yli kymmenen Teboil-yrittäjää on siirtynyt SEOn eli Suomalaisen Energiaosuuskunnan alaisuuteen, kertoo Uutissuomalainen.
Teboil-yrittäjiä on useita kymmeniä. SEOn toimitusjohtajan Arto Viljasen mukaan kaikkia yrittäjiä on lähestytty ja kysytty heidän halukkuuttaan liittyä SEOon.
– Osa Teboil-yrittäjistä ei ole tehnyt vielä ratkaisua vaan odottaa jotain tapahtuvaksi, en osaa sanoa mitä, Viljanen kommentoi Uutissuomalaisen haastattelussa.
Lisäksi SEO on ryhtynyt toimittamaan polttoaineita sellaisille huoltoasemille, joille toimitukset on hoitanut aiemmin Teboil. Niitäkin on Viljasen mukaan pitkälle toistakymmentä.
SEOlla on nyt 30 huoltoasemaa enemmän kuin lokakuun lopussa. Mukaan on liittynyt muitakin kuin Teboil-yrittäjiä.
Lue myös: Teboil syyttää suomalaispankkeja rahaliikenteen estämisestä
Yhteydenottoja myös S-ryhmälle
Myös S-ryhmä on Uutissuomalaisen tietojen mukaan saanut yksittäisiä yhteydenottoja Teboil-yrittäjiltä.
SOK:n liikennekaupan johtajan Harri Tuomaalan mukaan keskusteluja yrittäjien kanssa ei ole käynnissä.
– Emme ole olleet yhteydessä Teboil-yrittäjiin emmekä pysty heille kauppiasvetoista mallia tarjoamaan, Tuomaala kertoo.
Huoltoasemaketju Teboil on ollut vaikeuksissa siitä lähtien, kun Yhdysvallat ja Britannia kohdistivat Lukoiliin pakotteita.
Teboil on hakeutunut yrityssaneeraukseen, koska se on kyvytön maksamaan velkojaan. Suomalaispankit ovat keskeyttäneet Teboilin maksuliikenteen pakotteiden vuoksi.
Teboilin viestintäjohtaja Toni Flynckt kertoo Uutissuomalaiselle, että yksittäisiä Teboilin kauppiashuoltoasemia on sulkenut ovensa lokakuun jälkeen. Avoinna on yhä noin 50 kauppiasasemaa.
Lue myös: Teboil määrätty yrityssaneeraukseen – huoltamoyrittäjät edelleen kuin "orpoja pirulaisia"
Lukoil sopinut kaupasta
Eilen kerrottiin, että Suomessa Teboilin omistava venäläinen öljyjätti Lukoil on sopinut kansainvälisten toimintojensa myynnistä yhdysvaltalaiselle pääomasijoitusyhtiölle.
Kaupan toteutuminen edellyttää vielä muun muassa Yhdysvaltojen pakoteviranomaisen hyväksyntää.
Kremlin mukaan pakotteet, joiden vuoksi Lukoil joutuu myymään toimintojaan, ovat laittomia ja mahdottomia hyväksyä.