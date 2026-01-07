Kaupasta ei ole vielä sovittu.
Yhdysvaltalainen energiayhtiö Chevron ja pääomasijoitusyhtiö Quantum Capital Group haluavat ostaa venäläisen öljyjätin Lukoilin kansainväliset omistukset, joihin kuuluu myös Suomessa toimiva huoltoasemaketju Teboil.
Asiasta kertovat lähteet brittilehti Financial Timesille. Kauppaa ei ole vielä sovittu.
Jos kauppa toteutuu, aikovat Quantum ja Chevron pitää Lukoilin kansainväliset omistukset hallussaan pidemmän aikaa, minkä uskotaan miellyttävän Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin hallintoa.
Lukoil ehti jo kertaalleen hyväksyä ostotarjouksen kansainvälisistä omistuksistaan, mutta kauppa kaatui kun ostajaehdokas Gunvorin Venäjä-yhteydet nousivat esille ja Yhdysvallat totesi, ettei se hyväksy kauppaa.
Lukoil on pyrkinyt myymään kansainvälisiä omistuksiaan sen jälkeen, kun Yhdysvallat asetti pakotteita Lukoilille ja Rosneftille.
Teboil ilmoitti marraskuussa ajavansa alas Suomessa toimivat huoltoasemansa.
Lukoil on arvioinut kansainväliset omistuksensa 22 miljardin arvoisiksi.