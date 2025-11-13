Yhden lähteen mukaan pääomasijoitusyhtiö olisi kuitenkin jo ilmoittanut Lukoilille aikeistaan.
Yhdysvaltalainen pääomasijoitusyhtiö Carlyle harkitsee ostavansa venäläisen öljyjätti Lukoilin ulkomaisia omistuksia, kertoivat lähteet uutistoimisto Reutersille.
Reutersin mukaan Carlyle on vasta asian selvittämisen alkuvaiheessa. Yhden lähteen mukaan pääomasijoitusyhtiö olisi kuitenkin jo ilmoittanut Lukoilille aikeistaan.
Lukoil tai Carlyle eivät kommentoi asiaa Reutersille.
Lukoil omistaa Suomessa toimivan Teboilin. Lukoil on etsinyt jo pitkään ostajaa sen kansainvälisille omistuksille sen jälkeen, kun Yhdysvallat asetti yhtiölle pakoitteita.
Aikaisemmin Lukoil jo järkkäsi ulkomaisten omistustensa Gunvor Groupille, joka kuitenkin perui ostotarjouksensa sen jälkeen, kun mahdollisen uuden omistajan Venäjä-yhteydet olivat laajalti esillä.