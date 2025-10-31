Oligarkki Gennadi Timtshenko kuvattuna Vladimir Putinin kanssa Pietarissa vuonna 2017.

"Sama mies pyörii Suomessa aina"

– Tässä tehdään tällainen pieni ämytys, että muka oltaisiin taas hyväksytyillä vesillä. Jos minä olisin suomalainen bensa- tai dieselauton tankkaaja, niin tuskin jatkossakaan kyseisellä asemalla tankkaisin. Se ei sulje pois sitä, että siellä on suomalaisia yrittäjiä paljon, jotka pyörittävät ravintola- ja kahvilatoimintaa, Loikkanen sanoo.