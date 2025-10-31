Eilen ilmoitettu Teboilinkin pelastamiseen tähtäävä yrityskauppa haisee, näkevät Pöllöraadin keskustelijat.
Vaikeuksissa oleva Teboil saattaa selvitä USA:n pakotelistalta yrityskaupalla, jossa Teboilin omistaja Lukoil myy Venäjän ulkopuoliset omistuksensa jättiyhtiö Gunvorille. Toteutuakseen eilen ilmoitettu kauppa vaatii vielä yhdysvaltalaisten pakoteviranomaisten luvan.
Selvää luvan myöntäminen ei ole, sillä Venäjällä on näppinsä pelissä myös Gunvor-konsernin taustalla.
Alkujaan venäläistaustainen Gunvor on yksi maailman suurimmista raakaöljykauppiaista. Gunvor on virallisesti ruotsalaisomistuksessa ja välttänyt näin Venäjä-pakotteet.
Gunvoria oli perustamassa vuonna 2000 venäläisoligarkki Gennadi Timtshenko, joka myi osuutensa yrityksestä vuonna 2014. Gunvor rekisteröity Kyprokselle ja sen pääkonttori sijaitsee Sveitsissä.
Gunvorin pääomistaja ja toimitusjohtaja on ruotsalainen Torbjörn Törnqvist, joka perusti yhtiön Timtshenkon kanssa.
– Tampereella sanotaan, että sama kaveri, eri verkkarit, kuvaa MTV:n yhteiskuntatoimituksen päällikkö Jaakko Loikkanen kaavailtua omistajanvaihdosta.