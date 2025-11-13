Ylioppilaskokeiden tulosten tiedonsiirroissa on häiriö, Ylioppilastutkintolautakunta tiedottaa.
Tutkintopalvelussa oleva tiedosto, joka sisältää yo-kokelaiden koekohtaiset tulokset, ei tällä hetkellä ole lukioiden ladattavissa.
Alustavan arvion mukaan tiedoston voi ladata kello yhteen mennessä. Tulosluettelot näkyvät tutkintopalvelussa normaalisti.
Ongelma viivästyttää kokelaiden arvosanatietojen toimittamista, jos tiedot välitetään kouluhallinto-ohjelman tiedonsiirron kautta, lautakunta kertoo.
Ongelmaa selvitetään parhaillaan. Lautakunta pahoittelee häiriötä.