Tänä syksynä valmistuu noin 5 000 uutta ylioppilasta valmistuu, kertoo Ylioppilastutkintolautakunta tiedotteessa.
Syksyn ylioppilastutkinnon kokeisiin ilmoittautui yhteensä 46 600 kokelasta. Mukana luvussa ovat myös esimerkiksi ne kokelaat, jotka uusivat aiempia kokeitaan tai täydensivät tutkintoaan.
Uusia ylioppilaita valmistuu noin 200 enemmän kuin viime syksynä.
Syksyllä valmistuneiden uusien ylioppilaiden määrä on kasvanut useita vuosia. Kasvu johtuu Ylioppilastutkintolautakunnan mukaan osittain ikäluokan koosta, mutta myös oppilaiden valinnat ja elämäntilanteet ovat vaikuttaneet muutokseen.
Paras tulos Ressussa
Tämän syksyn ylioppilaiden pistemäärältään paras tutkintotodistus kirjoitettiin Helsingin Ressun lukiossa, Ylioppilastutkintolautakunnasta kerrotaan STT:lle.