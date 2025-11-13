Kovaonnisen äidinkielen ylioppilaskokeen tulokset tulivat tänä aamuna. Otaniemen lukion rehtorin mukaan ne eivät vaikuta tavanomaisesta poikkeavilta.

Äidinkielen ylioppilaskoe jouduttiin keskeyttämään kymmenissä lukioissa useiksi tunneiksi viime syyskuussa. Syynä oli palvelimen levytilan täyttymisestä varoittanut virheilmoitus.

Tänään kokeen tulokset tulivat.

Miltä tulokset näyttävät, Otaniemen lukion rehtori Sinikka Luoma-Mattila?

– En ole vielä kauheasti ehtinyt tehdä vertailua, mutta ensimmäinen kuvailuni olisi, että ne näyttävät normaaleilta. Koepäivähän oli hurja ja rankka, mutta ei se kyllä ensisilmäyksellä näy [tuloksissa], Sinikka Luoma-Mattila vastaa.