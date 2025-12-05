Salatuista elämistä tuttu Akseli Sarvilinna saa valkolakin perjantaina 5. joulukuuta.
Salatut elämät -näyttelijä Akseli Sarvilinna pääsee ylioppilaaksi perjantaina 5. joulukuuta. Sarvilinna kertoi MTV Uutisille, että valkolakin saaminen on hänelle iso ja odotettu saavutus.
– Tämä merkitsee minulle todella paljon, koska alun perin minun oli tarkoitus päästä ylioppilaaksi jo keväällä, mutta silloin tuli suunnitelmien muutoksia. Syksyn kirjoitukset menivät suunnitelmien mukaan. Nyt on iso paino poissa hartioilta, näyttelijä kertoo.
Sarvilinna kertoo, että hän aikoo juhlia valkolakkia isosti.
– Isot juhlat on tulossa, hän paljastaa.
Sarvilinna aloitti Salatuissa elämissä 17-vuotiaana vuonna 2024. Vertin roolissa nähty nuori mies on suorittanut luokio-opintonsa Salkkareissa näyttelemisen ohella.
Hän päätyi mukaan Salattuihin elämiin ystävänsä, sarjasta Matiasta esittävän innoittamana.