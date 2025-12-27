Dartsin teinisensaatio, viime vuonna kautta aikain nuorimpana maailmanmestaruuden voittanut englantilainen Luke Littler paljastaa, että hänelle tehtiin lapsena silmäleikkaus.
Littleriltä, 18, korjattiin karsastus, BBC raportoi.
– Se hoidettiin, kun olin neljä- tai viisivuotias. En muista siitä oikein mitään. Nuorempana en juurikaan välittänyt asiasta. Mutta kun tuota nyt miettii, oli hyvä että se (leikkaus) tehtiin tuolloin, Littler totesi.
– Olisiko elämäni ollut erilaista (ilman operaatiota)? Kukapa sen tietäisi.
Littler juhli dartsin yleisen sarjan maailmanmestaruutta viime tammikuussa 17-vuotiaana, kaikkien aikojen nuorimpana heittäjänä.
Hän on yksi ennakkosuosikeista parhaillaan Lontoossa menossa olevassa vuodenvaihteen 2025–26 MM-turnauksessa.