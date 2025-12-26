Michael van Gerwen ja Peter Wright eivät ole säästelleet sanoissaan, kun he ovat kommentoineet toistensa suorituksia meneillään olevissa dartsin MM-kisoissa.
Kaksinkertainen maailmanmestari Wright putosi yllättäen MM-kisoista, kun hän kärsi tiistaina nöyryyttävän tappion MM-debytantti Arno Merkille turnauksen toisella kierroksella.
Wright sai kuulla tappion jälkeen kunniansa van Gerweniltä, jolta kysyttiin 55-vuotiaan skotin kohtalosta edettyään itse turnauksen kolmannelle kierrokselle.
– Itse asiassa en ole yllättynyt hänen suorituksestaan. Hän on pelannut viime aikoina surkeasti, hollantilainen latasi Sky Sportsin mukaan.
– Mielestäni hänen pitäisi jäädä eläkkeelle.