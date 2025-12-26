Michael van Gerwen ja Peter Wright eivät ole säästelleet sanoissaan, kun he ovat kommentoineet toistensa suorituksia meneillään olevissa dartsin MM-kisoissa.

Peter Wrightin MM-kisaurakasta tuli pannukakku. PA Wire/PA Images

– En tiedä, käyttääkö Michael tällä hetkellä piilolinssejä. Luulen, että hän on menettämässä näkönsä, mutta hän ei halua myöntää sitä, Wright sanoi ensimmäisen MM-kisaottelunsa jälkeen.